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Посвященный 9 Мая Парад Победы на Красной площади завершился

Общество
Посвященный 9 Мая Парад Победы на Красной площади завершился

Торжественный парад Победы в Москве завершился. Мероприятие проходило на Красной площади во вторник, 9 мая.

Парад состоялся по случаю 78-й годовщины Победы советской армии в Великой Отечественной войне. Прежде сообщалось, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил сограждан с 9 Мая и показал Знамя Победы над Рейхстагом. Соответствующий снимок политик обнародовал в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, сообщалось, российский лидер Владимир Путин вместе с коллегами из других государств прибыл на Красную площадь.
парад победы красная площадь 9 мая
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