Посвященный 9 Мая Парад Победы на Красной площади завершился

Парад состоялся по случаю 78-й годовщины Победы советской армии в Великой Отечественной войне. Прежде сообщалось, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил сограждан с 9 Мая и показал Знамя Победы над Рейхстагом. Соответствующий снимок политик обнародовал в своем Telegram-канале.