Отмечающих День Победы в Молдавии граждан начали штрафовать за ношение георгиевских ленточек

Жителей и гостей городов Молдавии, отмечающих День Победы, штрафуют за использование георгиевских ленточек. Правоохранительные органы реагируют на символ победы в Великой Отечественной войне.
По словам очевидцев, полицейские подходят к людям с портретами участников войны на табличках. Граждане пытаются отстоять право продемонстрировать фотографии, но правоохранители на контакт не идут. Внимание полицейских привлекают ленты, которые отмечающие праздник люди прикрепили к рамкам.
Накануне 9 Мая «Бессмертный полк» прошел в странах по всему миру. Во время шествия в Париже полицейские пресекли провокации украинских граждан.