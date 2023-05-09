Отмечающих День Победы в Молдавии граждан начали штрафовать за ношение георгиевских ленточек

По словам очевидцев, полицейские подходят к людям с портретами участников войны на табличках. Граждане пытаются отстоять право продемонстрировать фотографии, но правоохранители на контакт не идут. Внимание полицейских привлекают ленты, которые отмечающие праздник люди прикрепили к рамкам.