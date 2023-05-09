«Сейчас главная задача — снабдить всех боеприпасами, которые лежат на складах»: Пригожин подробно описал ситуацию со «снарядным голодом» ЧВК «Вагнер»

Пригожин рассказал, что в боевом распоряжении российских военачальников уход подразделений ЧВК «Вагнер» с позиций в Бахмуте (Артемовске) будет означать измену Родине. Однако, по словам создателя «оркестра», страну предают именно те, кто отказывается снабжать «вагнеровцев» необходимым количеством боеприпасов. Видеосообщение бизнесмена по ситуации со «снарядным голодом» опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».