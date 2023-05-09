«Сейчас главная задача — снабдить всех боеприпасами, которые лежат на складах»: Пригожин подробно описал ситуацию со «снарядным голодом» ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подробно описал ситуацию с боеприпасами у «музыкантов». По его словам, главной задачей на сегодня является снабжение «оркестра» необходимым количеством снарядов.
Пригожин рассказал, что в боевом распоряжении российских военачальников уход подразделений ЧВК «Вагнер» с позиций в Бахмуте (Артемовске) будет означать измену Родине. Однако, по словам создателя «оркестра», страну предают именно те, кто отказывается снабжать «вагнеровцев» необходимым количеством боеприпасов. Видеосообщение бизнесмена по ситуации со «снарядным голодом» опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«В этом боевом распоряжении было написано, что обязаны снабдить группировку «ЧВК «Вагнер» всем абсолютно необходимым. Видимо, это он эмоциональное сделал заявление в своем боевом распоряжении, человек, который подписывал. Видимо, боялся, что мы уйдем, и придут к нему в Ростов, а к нему в Ростов украинцы придут, если фронт посыпется. Сегодня делается все абсолютно, чтобы он посыпался, поэтому сегодня одно из подразделений министерства обороны бежало с одного из наших флангов. Сбежали все, бросив позиции и оголив фронт шириной почти 2 км и глубиной почти 500 метров. Хорошо, мы его заблокировали кое-как», — заявил Пригожин.
Основатель «оркестра» подчеркнул, что украинская армия полностью готова пойти в контрнаступление, пока в России думают, как отпраздновать День Победы.
«День Победы — это победа наших дедов, мы на миллиметр не заслужили этой победы. У меня в руках бумага, то, что мы запросили, и то, что нам собираются дать. В запросе 31 позиция, из которых цифры, что нам дают — приблизительно на 15. То есть, половина», — возмутился Пригожин.
По словам предпринимателя, сегодня, 9 Мая, начальник Генштаба Валерий Герасимов исправил цифры и уменьшил количество боеприпасов, которые будут предоставлены ЧВК «Вагнер». По мнению Пригожина, это преступление под названием «уничтожение российского народа».
«А сейчас главная задача — снабдить всех боеприпасами, которые лежат на складах. Нам было обещано 7 числа, что нам их дадут. 8-го числа в два часа утра поступило боевое распоряжение, в котором написано "дать все"», — подчеркнул он.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что Министерство обороны России пообещало предоставить ЧВК «Вагнер» все необходимое для продолжения штурма Бахмута. При этом осуществлять взаимодействие между «оркестром» и ведомством будет генерал армии Сергей Суровикин.