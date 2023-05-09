Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил россиян с 9 Мая и показал Знамя Победы над Рейхстагом

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил сограждан с 9 Мая и показал Знамя Победы над Рейхстагом.
Соответствующую фотографию политик обнародовал в своем Telegram-канале во вторник. Автор снимка — советский военный корреспондент Евгений Халдей. Кадр был сделан 2 мая 1945 года, когда в столице Германии Берлине прекратились уличные бои и город был полностью занят советской армией.
«С Днем Победы!» — написал Медведев.
Прежде сообщалось, что российский президент Владимир Путин вместе с коллегами из государств-союзников прибыл на Красную площадь.