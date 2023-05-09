Начальник ГУК Минобороны РФ Руслан Васильев наградил участников СВО в госпитале им. А. А. Вишневского

Ранее российский лидер выступил на военном параде на Красной площади, подчеркнув, что все народы СССР внесли свой вклад в Великую Победу. Говоря об Украине, Владимир Путин заявил, что страна стала заложницей проведенного в ней государственного переворота, превратившись в разменную монету Запада.