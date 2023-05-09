Начальник ГУК Минобороны РФ Руслан Васильев наградил участников СВО в госпитале им. А. А. Вишневского

В московском филиале военного госпиталя им. А. А. Вишневского участникам СВО вручили государственные награды в День Победы. Награждение проводил начальник второго управления Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майор Руслан Васильев.
Об этом сообщили в оборонном ведомстве. Ранее президент России Владимир Путин выразил гордость за участников специальной военной операции РФ на Украине. По словам главы государства, от российских военных, добровольцев и мобилизованных граждан зависит будущее народа.
Ранее российский лидер выступил на военном параде на Красной площади, подчеркнув, что все народы СССР внесли свой вклад в Великую Победу. Говоря об Украине, Владимир Путин заявил, что страна стала заложницей проведенного в ней государственного переворота, превратившись в разменную монету Запада.