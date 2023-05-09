ФАН публикует кадры с военного парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге

Шествие парадных расчетов в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в эти минуты в Петербурге. ФАН публикует кадры с мероприятия.
По площади перед Зимним дворцом проходят войска Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа. Всего в параде примут участие около четырех тысяч человек.
Парад Победы 9 мая в Северной столице проходит в закрытом формате. Также была отменена воздушная часть мероприятия.
В столице России в эти минуты проходит торжественное шествие. В праздничном параде Победы принимают участие тысячи военнослужащих и демонстрируется военная техника, задействованная в СВО.