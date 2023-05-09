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Глава РФ Владимир Путин: все народы СССР внесли свой вклад в Великую Победу

Политика
Глава РФ Владимир Путин: все народы СССР внесли свой вклад в Великую Победу

Все народы СССР внесли свой вклад в Великую Победу. Об этом во время своей речи на Параде Победы заявил президент России Владимир Путин.

Также во время своего выступления глава государства назвал преступлением снос мемориалов советским воинам и надругательство над их подвигами в ряде стран. Подобные инциденты начали регулярно происходить после начала СВО.

Путин выразил гордость за тех, кто участвует в российской спецоперации. По его словам, от военных, добровольцев и мобилизованных граждан зависит будущее всего народа.
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