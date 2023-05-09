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Глава России Владимир Путин выразил гордость за участников специальной военной операции

Политика
Глава России Владимир Путин выразил гордость за участников специальной военной операции

Российский лидер Владимир Путин выступил на военном параде на Красной площади. Он выразил гордость за участников специальной военной операции России на Украине.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что от российских военных, добровольцев и мобилизованных граждан зависит будущее народа. Он также высказался о геополитической обстановке в современном мире и отметил, что Россия не приемлет любую идеологию превосходства.

Ранее российский лидер заявил, что жители России хотят видеть будущее мирным, свободным и стабильным. В честь погибших в Великой Отечественной войне была объявлена минута молчания.
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