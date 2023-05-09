Президент РФ Владимир Путин сравнил развязанную против России войну с терроризмом

Россия справится с развязанной против нее войной, как с терроризмом. Об этом во время выступления на параде Победы в Москве заявил президент страны Владимир Путин.
По словам российского лидера, РФ уже справилась с терроризмом. Точно так же страна справится и с развязанной против нее войной.
Во время своего выступления на военном параде Путин также заявил, что россияне хотят видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Глава государства в своей речи коснулся темы защиты граждан РФ в текущих условиях и подчеркнул важность сохранения традиционных семейных ценностей.