Украина стала заложницей проведенного государственного переворота. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия парада Победы в Москве.
Торжественное мероприятие проходит на Красной площади. Во время своей речи Путин заявил, что Киев стал заложником государственного переворота, превратившись в разменную монету в руках западных стран.
Ранее российский президент заявил, что граждане хотят видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Также Россия не приемлет любую идеологию превосходства.