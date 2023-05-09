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Российский лидер Владимир Путин назвал Киев «разменной монетой» Запада

Общество
Российский лидер Владимир Путин назвал Киев «разменной монетой» Запада

Украина стала заложницей проведенного государственного переворота. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия парада Победы в Москве.

Торжественное мероприятие проходит на Красной площади. Во время своей речи Путин заявил, что Киев стал заложником государственного переворота, превратившись в разменную монету в руках западных стран.

Ранее российский президент заявил, что граждане хотят видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Также Россия не приемлет любую идеологию превосходства.
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