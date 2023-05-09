Президент РФ Владимир Путин: мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным

Российский президент заявил, что граждане хотят видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Он также отметил, что Россия не принимает любую идеологию превосходства. Глава государства часть речи посвятил теме защиты россиян в современных условиях. Путин также подчеркнул важность сохранения традиционных семейных ценностей.