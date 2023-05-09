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Врач Джозеф Амбани рассказал, как распознать рак печени на ранних стадиях по симптомам во время еды

Общество
Врач Джозеф Амбани рассказал, как распознать рак печени на ранних стадиях по симптомам во время еды

На развитие рака печени на ранних стадиях могут указывать некоторые симптомы, появляющиеся во время приема пищи. Об этом рассказал врач Джозеф Амбани, передает Mirror.

Рак печени сложно выявить на ранних стадиях в связи с отсутствием явных недомоганий, отметил медик. При этом на заболевание могут указывать некоторые симптомы, которые возникают во время еды.

«Заболевшие люди теряют аппетит или не могут есть столько, сколько раньше, из-за возникающего дискомфорта в животе или тошноты», — пояснил специалист.

Ранее врач-онколог Александр Лукин рассказал о мифах вокруг раковых заболеваний, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». По его словам, факторами риска могут стать нарушения в работе иммунной системы и стресс.
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