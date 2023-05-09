Депутат Госдумы Николай Валуев назвал визит представителей стран СНГ на парад в Москву признанием общей истории

Депутат Государственной думы Николай Валуев поддержал визит представителей стран бывших республик СССР. Он отметил корреспонденту ФАН, что это является признанием общей истории.
Парламентарий сожалеет, что в столицу России прибыли не все лидеры, но все же уважает, что главы стран прилетели в Москву. Валуев объяснил, почему.
«Я с большим уважением отношусь ко всем, кто приехал сегодня сюда. Это продолжает большой политический жест, шаг. Это признание нашей общей истории», — подчеркнул он.
Депутат добавил, что в связи с этой общностью было бы неправильно оставаться в стороне от Дня Победы. Валуев подчеркнул, что лучшее место, где можно отметить праздник — Красная площадь.
В Москве начался парад по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. ФАН ведет трансляцию.