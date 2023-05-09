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Парад Победы начался на Красной площади в Москве

Общество
Парад Победы начался на Красной площади в Москве

На Красной площади в Москве начался парад Победы. Президент России Владимир Путин прибыл на мероприятие вместе с иностранными гостями и поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны.

В праздничном параде Победы принимают участие тысячи военнослужащих и демонстрируется военная техника, задействованная в СВО. В рамках мероприятия российский лидер планирует выступить с речью.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности в ходе празднования 9 Мая. По его словам, праздник Великой Победы является священным.
парад победы красная площадь 9 мая
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