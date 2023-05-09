Парад Победы начался на Красной площади в Москве

На Красной площади в Москве начался парад Победы. Президент России Владимир Путин прибыл на мероприятие вместе с иностранными гостями и поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны.
В праздничном параде Победы принимают участие тысячи военнослужащих и демонстрируется военная техника, задействованная в СВО. В рамках мероприятия российский лидер планирует выступить с речью.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности в ходе празднования 9 Мая. По его словам, праздник Великой Победы является священным.