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«Наша победа неизбежна»: актер Иван Охлобыстин приехал на московский парад Победы

Общество
«Наша победа неизбежна»: актер Иван Охлобыстин приехал на московский парад Победы

На Красной площади в Москве начался парад Победы. На знаменательное событие прибыли актеры Иван Охлобыстин, Владимир Машков, а также председатель Центрального комитета Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов.

Охлобыстин, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что его отец и дедушка принимали участие в Великой Отечественной войне. Также он подчеркнул, что победа России «неизбежна»: «мы обречены победить», передает слова актера Telegram-канал SHOT.

Ранее стало известно, что в столичном наземном транспорте будет запущена трансляция парада. Известно, что общее количество экранов составляет примерно 35 тысяч, сообщает RT.
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