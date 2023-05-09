Писатель Захар Прилепин отреагировал на домыслы вокруг подрыва его автомобиля в Нижегородской области

Пострадавший при подрыве автомобиля в Нижегородской области писатель Захар Прилепин отреагировал на домыслы вокруг покушения. Он развеял некоторые распространенные в СМИ предположения.
Публицист отметил, что после теракта обратил внимание на подачу информации не в российских изданиях. Писатель пришел к выводу, что там не освещали ситуацию объективно, «врали по методичке», передает Telegram-канал «Специально для RT».
Прилепин уточнил, что деревня в Нижегородской области, которая упоминалась в новостях как пустая, таковой не является. Он указал, что живет там уже больше 20 лет, поэтому не заезжал туда, чтобы просто поесть.
Писатель добавил, что СМИ наврали о том, что он высадил дочь из машины в лесу, и перечислил еще некоторые не соответствующие действительности пункты. В завершение публицист заявил, что «фейкоделы» отлично работают.
Автомобиль Прилепина подорвали 6 мая. В результате покушения погиб водитель. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления Александра Пермякова. Суд арестовал его на два месяца, передает RT.