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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев поддержала решение о проведении 9 мая Дня Европы

Политика
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев поддержала решение о проведении 9 мая Дня Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского об упразднении Дня Победы и внедрении Дня Европы в стране. Соответствующий указ киевский лидер подписал накануне.

Во время своего визита на Украину глава ЕК выразила поддержку решения о праздновании Дня Европы. При этом ранее представитель пресс-службы комиссии Дана Спинант также высказалась в поддержку такой меры.

Зеленский подписал указ об утверждении 9 мая Дня Европы. Теперь жители Украины каждый год будут чествовать историческое единство с европейцами, которые одержали победу над нацизмом, заявил глава государства.
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