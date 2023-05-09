Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев поддержала решение о проведении 9 мая Дня Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского об упразднении Дня Победы и внедрении Дня Европы в стране. Соответствующий указ киевский лидер подписал накануне.
Во время своего визита на Украину глава ЕК выразила поддержку решения о праздновании Дня Европы. При этом ранее представитель пресс-службы комиссии Дана Спинант также высказалась в поддержку такой меры.
Зеленский подписал указ об утверждении 9 мая Дня Европы. Теперь жители Украины каждый год будут чествовать историческое единство с европейцами, которые одержали победу над нацизмом, заявил глава государства.