МИД КНР решил выслать канадского консула Лалонд в ответ на «неразумное поведение» Оттавы

Она должна покинуть территорию КНР до 13 мая. Представители Пекина подчеркнули, что Китай оставляет за собой право на дальнейшие ответные действия. В опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства Поднебесной заявлении отмечается, что данная мера является реакцией «на неразумное поведение» Оттавы.