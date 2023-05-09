МИД КНР решил выслать канадского консула Лалонд в ответ на «неразумное поведение» Оттавы

Министерство иностранных дел Китая 9 мая объявило персоной нон грата генерального консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд.
Она должна покинуть территорию КНР до 13 мая. Представители Пекина подчеркнули, что Китай оставляет за собой право на дальнейшие ответные действия. В опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства Поднебесной заявлении отмечается, что данная мера является реакцией «на неразумное поведение» Оттавы.
Накануне глава канадского МИД Мелани Жоли объявила персоной нон грата дипломата китайского генконсульства в Торонто Чжао Вэя. Дипломата решили выслать в связи с обвинениями в сборе разведывательной информации на территории страны.
Ранее политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в беседе с ФАН дал оценку высылке российских дипломатов из ФРГ. Эксперт считает, что Берлин этим шагом разрушает наработанные за десятилетия связи с РФ.