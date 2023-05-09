Видео финальных репетиций военного парада на Красной площади оказалось в распоряжении ФАН

Торжественное шествие в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве скоро начнется. ФАН публикует видео последних репетиций.
На Красной площади военные расчеты занимают свои позиции. Завершаются последние приготовления перед началом парада Победы. На главной площади столицы уже собираются зрители.
Ранее ФАН публиковал кадры с финальной подготовки к праздничному шествию в Петербурге. На Дворцовой площади и прилегающих улицах собирается военная техника.
Парады Победы проходят во многих регионах РФ. Так, шествия уже состоялись в Новосибирске, Хабаровске, Улан-Удэ и других городах.