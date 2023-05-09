Товарооборот между Россией и Японией в первом квартале 2023 года сократился на 41%

Помимо этого, японский экспорт в РФ также значительно сократился. В конце прошлого года он снизился на 40,5% до 4,67 млрд долларов. Дипломат отметил, что импорт из России по итогам 2022 года, наоборот, вырос на 8,8% — до 15,38 млрд долларов. По его словам, в общем объеме поставок 34,4% составил СПГ, 24% — уголь, 14,6% — цветные металлы и 7,9% — продукты питания.