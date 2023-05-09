Прокуратура начала проверку после падения детей с канатной паутины в петербургском парке Победы

Фактом падения несовершеннолетних с игровой канатной конструкции на детской площадке в Московском районе Петербурга заинтересовались в прокуратуре. Проводится проверка.
В понедельник, 8 мая, шестеро детей упали с канатной паутинки на игровой площадке в парке Победы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование координируется работниками прокуратуры Московского района Петербурга.
Правоохранители дадут оценку действиям ответственных за содержание детской площадки служб и ведомств. При обнаружении нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе органа.
Ранее трехлетний ребенок потерял сознание во время игры на детской площадке в детсаду в Челябинске. Как сообщает «Вечерняя Москва», несовершеннолетний застрял головой в конструкции в виде автобуса.