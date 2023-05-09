Дипломат Геннадий Овечко сообщил о поощрении русофобских СМИ властями Японии

Официальные власти Японии активно поощряют проявления русофобии в СМИ. Об этом рассказал временный поверенный в делах России в стране Геннадий Овечко.
Распространяемая японскими СМИ русофобия делает пребывание граждан РФ в стране затруднительным, отметил дипломат. При этом сообщения такого содержания поддерживаются местными властями.
После начала спецоперации в отношении РФ и ее граждан была развернута масштабная русофобская кампания по всему миру, указал Овечко. Япония также присоединилась к этому явлению.
Ранее представитель РФ в стране заявил, что отношения между Москвой и Токио продолжают ухудшаться. Япония как председатель G7 намерена возглавить усилия по давлению на Россию, что может привести к еще большему ухудшению ситуации.