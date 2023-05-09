Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Дипломат Геннадий Овечко сообщил о поощрении русофобских СМИ властями Японии

Политика
Дипломат Геннадий Овечко сообщил о поощрении русофобских СМИ властями Японии

Официальные власти Японии активно поощряют проявления русофобии в СМИ. Об этом рассказал временный поверенный в делах России в стране Геннадий Овечко.

Распространяемая японскими СМИ русофобия делает пребывание граждан РФ в стране затруднительным, отметил дипломат. При этом сообщения такого содержания поддерживаются местными властями.

После начала спецоперации в отношении РФ и ее граждан была развернута масштабная русофобская кампания по всему миру, указал Овечко. Япония также присоединилась к этому явлению.

Ранее представитель РФ в стране заявил, что отношения между Москвой и Токио продолжают ухудшаться. Япония как председатель G7 намерена возглавить усилия по давлению на Россию, что может привести к еще большему ухудшению ситуации.
япония овечко дипломат россия сми русофобия СВО спецоперация россияне
Военкоры ФАН