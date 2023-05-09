Украинские военные обстреляли школу в селе Озеряновка в ДНР

Согласно переданной информации, бойцы украинской армии атаковали поселок Озеряновка утром 9 мая. Снаряды попали в школу №58 на улице Глебова. Помимо этого, были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка на улице Покрышкина. Информация о пострадавших не передавалась.