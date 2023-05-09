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Украинские военные обстреляли школу в селе Озеряновка в ДНР

Происшествия
Украинские военные обстреляли школу в селе Озеряновка в ДНР

Здание общеобразовательного учреждения получило повреждения в центрально-городском районе Горловки в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр населенного пункта Иван Приходько.

Согласно переданной информации, бойцы украинской армии атаковали поселок Озеряновка утром 9 мая. Снаряды попали в школу №58 на улице Глебова. Помимо этого, были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка на улице Покрышкина. Информация о пострадавших не передавалась.

Ранее мэр Горловки сообщил, что в ходе обстрела поселка шахты имени Гагарина в западной части города пострадала мирная жительница, передает RT.
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