Здание общеобразовательного учреждения получило повреждения в центрально-городском районе Горловки в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр населенного пункта Иван Приходько.
Согласно переданной информации, бойцы украинской армии атаковали поселок Озеряновка утром 9 мая. Снаряды попали в школу №58 на улице Глебова. Помимо этого, были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка на улице Покрышкина. Информация о пострадавших не передавалась.
Ранее мэр Горловки сообщил, что в ходе обстрела поселка шахты имени Гагарина в западной части города пострадала мирная жительница, передает RT.