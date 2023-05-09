Кадры с военной техникой на Дворцовой площади в Петербурге появились в Сети

Военную технику пригнали на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге перед началом парада в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Видео с места проведения торжественного мероприятия публикует ФАН.
Кроме боевых машин, ожидающих выезд, перед Зимним дворцом можно увидеть военные расчеты. Всего в параде Победы примут участие около 4 тысяч человек.
Торжественное шествие 9 мая в Петербурге пройдет в закрытом формате. Попасть на Дворцовую площадь будет возможно только по пригласительным билетам от городской администрации. Парад начнется в 10:00 по московскому времени.
В Северной столице завершаются приготовления к шествию. Ранее ФАН показал кадры с прилегающих к Дворцовой площади улиц.