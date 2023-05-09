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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве утром

Происшествия
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве утром

В Киеве раздался сильный взрыв утром 9 мая. Это подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

В личном Telegram-канале он сообщил, что был слышен звук разрывающегося снаряда. О взрывах также рассказали жители разных районов столицы Украины. Очевидцы заметили столбы дыма.

Кратко подробностями удара по городу поделился мэр Киева Виталий Кличко. Он написал, что один из обломков сбитой ракеты упал во двор.

Ранее воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Граждан призывали спрятаться в укрытии.
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