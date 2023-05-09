ФАН публикует кадры финальной подготовки к проведению военного парада Победы в Петербурге

Подготовка к параду в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге подходит к завершающему этапу. ФАН публикует кадры с места событий.
На прилегающих к площади улицах можно увидеть военную технику образца прошлого столетия, а также более современные бронированные автомобили. Часть боевых машин украшена наклейками с изображением георгиевской ленты.
В 2023 году торжественное шествие пройдет в закрытом формате. Попасть на Дворцовую площадь будет возможно только по пригласительным, выдаваемым администрацией города. Мероприятие начнется в 10:00 по московскому времени.
Парады Победы проходят во многих регионах РФ. Так, шествия уже состоялись в Новосибирске, Хабаровске, Улан-Удэ и других городах.