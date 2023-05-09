ВСУ атаковали территорию возле детского сада в Брянской области

Богомаз рассказал, что один из боеприпасов сдетонировал недалеко от детского сада, в результате чего электроснабжение здания было нарушено, его стекла выбиты, внутри произошло возгорание. Глава региона отметил, что еще до прибытия пожарных пограничники и глава администрации муниципального округа смогли справиться с огнем. Отмечается также, что другой снаряд повредил спортивную площадку. В настоящее время на месте работают оперативные службы.