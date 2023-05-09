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ВСУ атаковали территорию возле детского сада в Брянской области

Происшествия
ВСУ атаковали территорию возле детского сада в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле населенного пункта Курковичи Стародубского муниципального округа со стороны Вооруженных сил Украины. Атака была совершена в 5:30 девятого мая.

Богомаз рассказал, что один из боеприпасов сдетонировал недалеко от детского сада, в результате чего электроснабжение здания было нарушено, его стекла выбиты, внутри произошло возгорание. Глава региона отметил, что еще до прибытия пожарных пограничники и глава администрации муниципального округа смогли справиться с огнем. Отмечается также, что другой снаряд повредил спортивную площадку. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось об обстреле Белгородской области со стороны ВСУ в ночь на девятое мая. Атаке подвергся город Шебекино.
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