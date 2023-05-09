Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал День Победы святым праздником

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому День Победы на территории этой страны больше не является праздником. Вместо него на Украине, начиная с текущего года, будет отмечаться День Европы, который символизирует единение европейцев с украинцами и их вклад в борьбу с фашизмом в годы Второй Мировой войны.