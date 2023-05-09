Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал День Победы святым праздником

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о значении Дня Победы для стран СНГ. Он также поблагодарил гостей Москвы в этот праздничный день.
День Победы на протяжении десятилетий является для стран бывшего СССР «святым» днем и одним из главных праздников, который необходимо праздновать. Поэтому Москва выражает искреннюю признательность своим гостям-лидерам стран СНГ, которые смогли присутствовать на этом празднике в столице, приводит слова Пескова журналист Павел Зарубин.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому День Победы на территории этой страны больше не является праздником. Вместо него на Украине, начиная с текущего года, будет отмечаться День Европы, который символизирует единение европейцев с украинцами и их вклад в борьбу с фашизмом в годы Второй Мировой войны.