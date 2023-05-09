Криштиану Роналду грубо оттолкнул фаната во время попытки сфотографироваться

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отказался фотографироваться с сотрудником своего соперника по матчу «Аль-Халиджа».
В понедельник, 8 мая, «Аль-Насра» встретился с «Аль-Халиджа». Матч завершился со счетом 1:1. Роналду не сумел продемонстрировать какие-либо результативные действия, чем был крайне разочарован.
Когда после матча к нему подошел один из сотрудников «Аль-Халиджа» и попросил сделать совместную фотографию, попутно слегка приобняв игрока, Роналду пришел в ярость. Он оттолкнул фаната и жестом потребовал убрать руки, информирует SSC Sports.
Ранее сообщалось, что Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в новом рейтинге журнала Forbes. За последний год, когда он перешел в арабский клуб, нападающий заработал 136 млн долларов. Ранее на первой строчке находился главный конкурент португальца – нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Его доход составил 130 млн долларов, информирует RT.