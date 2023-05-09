Криштиану Роналду грубо оттолкнул фаната во время попытки сфотографироваться

Ранее сообщалось, что Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в новом рейтинге журнала Forbes. За последний год, когда он перешел в арабский клуб, нападающий заработал 136 млн долларов. Ранее на первой строчке находился главный конкурент португальца – нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Его доход составил 130 млн долларов, информирует RT.