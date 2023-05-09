Посольство РФ в Японии провело праздничные акции в преддверии Дня Победы

Посольство РФ в Японии организовало проведение акции «Георгиевская ленточка», в рамках которой все желающие могут получить такую символику. Также организованы акция «Бессмертный полк» с участием российских дипломатов и их семей, представителей дружественных стран и учеников школы при посольстве и проведение праздничного концерта с песнями военных лет. К концу мероприятий все желающие могли посмотреть фильм «Нюрнберг» и отведать блюда полевой кухни.