Посольство РФ в Японии провело праздничные акции в преддверии Дня Победы

Исполняющий обязанности главы дипмиссии в Японии Геннадий Овечко сообщил, что российские дипломаты подготовили ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Об этом пишут «РИА Новости».
Посольство РФ в Японии организовало проведение акции «Георгиевская ленточка», в рамках которой все желающие могут получить такую символику. Также организованы акция «Бессмертный полк» с участием российских дипломатов и их семей, представителей дружественных стран и учеников школы при посольстве и проведение праздничного концерта с песнями военных лет. К концу мероприятий все желающие могли посмотреть фильм «Нюрнберг» и отведать блюда полевой кухни.
Дипломатическая миссия также открыла тематическую выставку «Аллея славы» с портретами и историями фронтовиков. Девятого мая состоялась церемония возложения цветов к могиле разведчика Рихарда Зорге с участием послов государств СНГ. В школе при посольстве проходят циклы уроков «Разговоры о важном» и литературно-музыкальный вечер «Этот День Победы порохом пропах …». Седьмого мая в православном храме во имя благоверного великого князя Александра Невского в Токио прошла лития в память о павших защитниках Родины.
Ранее сообщалось, что парад Победы состоялся в Новосибирске. В мероприятиях приняли участие около двух тысяч человек.