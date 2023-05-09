Горские евреи поддержали празднование «еврейского дня победы»

Президент международного благотворительного фонда горских евреев «Стмэги» Герман Захарьев поддержал идею отметить «еврейский день победы» 26 Ияра. Об этом сообщил сайт издания РИА Новости.
По мнению Захарьева, «еврейский праздник» не помшает проведению Дня Победы 9 мая, а лишь подчеркнет его религиозную сторону.
«День Спасения и Освобождения объединяет еврейские общины по всему миру», - заявил президент фонда.
В акции, по заявлению организаторов, планируют принять участие более 100 городов мира. Главные раввины Израиля выразили свою рьяную поддержку проведению данного праздника, а география мероприятия раскинулась «от Сиднея до Буэнос-Айреса и от китайского Гуанчжоу до Торонто».
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