Горские евреи поддержали празднование «еврейского дня победы»

В акции, по заявлению организаторов, планируют принять участие более 100 городов мира. Главные раввины Израиля выразили свою рьяную поддержку проведению данного праздника, а география мероприятия раскинулась «от Сиднея до Буэнос-Айреса и от китайского Гуанчжоу до Торонто».