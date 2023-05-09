Лукашенко поздравил жителей Белоруссии с Днем Победы

Он выразил уверенность, что правда Победы и энергия созидания помогают белорусам быть сильнее и обеспечат надежную защиту и процветание родной земли. Лукашенко также отметил, что в праздник почести воздают всем, кто обеспечил ныне живущим мирное небо над головой, пожелал долголетия, благополучия и счастья каждой белорусской семье и дорогим ветеранам.