Лукашенко поздравил жителей Белоруссии с Днем Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своих соотечественников с 78-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает издание «Известия».
В своем обращении, опубликованном 9 мая он отметил, что этот праздник символизирует несгибаемую волю белорусского народа «перед нечеловеческими испытаниями» и всенародное сопротивление нацизму.
Лукашенко подчеркнул, что память о подвиге победителей является «связующей нитью между поколениями и жизненным ориентиром для тех, кому не довелось переживать ужасы войны и тяготы послевоенного восстановления».
Он выразил уверенность, что правда Победы и энергия созидания помогают белорусам быть сильнее и обеспечат надежную защиту и процветание родной земли. Лукашенко также отметил, что в праздник почести воздают всем, кто обеспечил ныне живущим мирное небо над головой, пожелал долголетия, благополучия и счастья каждой белорусской семье и дорогим ветеранам.
Ранее СМИ сообщили, что с поздравлением в честь Дня Победы обратился к согражданам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что забота о ветеранах ВОВ является священным долгом граждан страны.