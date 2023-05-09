Психолог Екатерина Альская назвала главную причину отсутствия секса в браке

Психолог Екатерина Альская рассказала о причинах ухудшения половой жизни в браке. Одной из основных причин потери страсти становится рождение ребенка.
После родов женщина переживает тяжелый период на фоне стресса, смены гормонального фона и перестройки организма. Так, например, некоторый период после рождения ребенка тазовые мышцы слабеют, общее состояние ухудшается и появляется недосып. Все это в совокупности влияет на прекращение сексуальной жизни в браке. У женщины пропадает желание этим заниматься.
Как правило, подобное состояние, как и его симптомы, проходит самостоятельно спустя какое-то время. Однако, если спустя год или полтора интимная жизнь в браке не наладилась, то значит проблема заключается в другом и стоит обратиться к психологу или сексологу, информирует «Мослента».
Ранее сообщалось, что психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал о причине повышения сексуальной активности с наступлением весны. Это связано с увеличением светового дня и изменением погодных факторов, которые влияют на психологическую активность.