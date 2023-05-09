Психолог Екатерина Альская назвала главную причину отсутствия секса в браке

Как правило, подобное состояние, как и его симптомы, проходит самостоятельно спустя какое-то время. Однако, если спустя год или полтора интимная жизнь в браке не наладилась, то значит проблема заключается в другом и стоит обратиться к психологу или сексологу, информирует «Мослента».