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Наводнение в ДР Конго привело к смерти 400 местных жителей

Весь мир
Наводнение в ДР Конго привело к смерти 400 местных жителей

В результате оползней и наводнений в провинции Южное Киво в Демократической Республике Конго погибло по меньшей мере 400 человек. Об этом сообщил сайт CNN.

По заявлениям африканских источников к катаклизму привели сильные дожди, которые и вызвали разлив реки и мощные оползни.

«У нас 401 погибший в деревнях Бушушу и Ньямукуби на территории Калехе», - заявил губернатор провинции Тео Каси.

На данный момент правительство занято обеспечением жертв катастрофы новым жильем и убежищем. Медицинская помощь оказывается жителям за счет бюджета страны. Спасатели ведут работы по деблокированию людей. Сохраняется опасность оползней и ощущается нехватка техники для разбора завалов и спасения пострадавших.

Ранее стало известно, что три человека пропали в результате пожаров в Курганской области.
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