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Психолог Кира Макарова назвала три основные причины детской лжи

Общество
Психолог Кира Макарова назвала три основные причины детской лжи

Семейный психолог Кира Макарова рассказала о необходимости проверить психологическую атмосферу в семье при выявлении лжи со стороны ребенка. Об этом пишет 5-tv.ru.

Макарова подчеркнула, что самой популярной причиной, по которой ребенок прибегает к вранью – это нездоровый климат в семье. Дети очень быстро впитывают примеры лжи между родителями и воспринимают это как норму, своеобразные «правила игры». Другой же причиной является страх перед родителями – он старается обойти строгие рамки воспитания и заполучить как можно больше любви. Третья причина – ребенок лжет, если ему недостаточно внимания – пытается чаще обращать взор родителей на его жизнь.

Ранее бывшая жена артиста Александра Серова, Елена Стебенева, пожаловалась своей аудитории в социальных сетях на собственную дочь. По ее словам, Мишель не желает поддерживать общение с матерью и не отвечает на телефонные звонки.
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