Психолог Кира Макарова назвала три основные причины детской лжи

Макарова подчеркнула, что самой популярной причиной, по которой ребенок прибегает к вранью – это нездоровый климат в семье. Дети очень быстро впитывают примеры лжи между родителями и воспринимают это как норму, своеобразные «правила игры». Другой же причиной является страх перед родителями – он старается обойти строгие рамки воспитания и заполучить как можно больше любви. Третья причина – ребенок лжет, если ему недостаточно внимания – пытается чаще обращать взор родителей на его жизнь.