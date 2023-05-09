Психолог Кира Макарова назвала три основные причины детской лжи

Семейный психолог Кира Макарова рассказала о необходимости проверить психологическую атмосферу в семье при выявлении лжи со стороны ребенка. Об этом пишет 5-tv.ru.
Макарова подчеркнула, что самой популярной причиной, по которой ребенок прибегает к вранью – это нездоровый климат в семье. Дети очень быстро впитывают примеры лжи между родителями и воспринимают это как норму, своеобразные «правила игры». Другой же причиной является страх перед родителями – он старается обойти строгие рамки воспитания и заполучить как можно больше любви. Третья причина – ребенок лжет, если ему недостаточно внимания – пытается чаще обращать взор родителей на его жизнь.
Ранее бывшая жена артиста Александра Серова, Елена Стебенева, пожаловалась своей аудитории в социальных сетях на собственную дочь. По ее словам, Мишель не желает поддерживать общение с матерью и не отвечает на телефонные звонки.