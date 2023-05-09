Парад Победы состоялся в Новосибирске

В нем приняли участие около 2 тысяч человек, включая военнослужащих и курсантов различных военных учебных заведений, а также юнармейцев и подразделения Росгвардии, ФСИН, МЧС и МВД. В колонне была боевая техника, включая легендарный танк Т-34, а также современные транспортные машины с зенитными управляемыми ракетами из комплекса С-400 «Триумф».