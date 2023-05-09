Парад Победы состоялся в Новосибирске

Парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Новосибирске на площади Ленина. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
В нем приняли участие около 2 тысяч человек, включая военнослужащих и курсантов различных военных учебных заведений, а также юнармейцев и подразделения Росгвардии, ФСИН, МЧС и МВД. В колонне была боевая техника, включая легендарный танк Т-34, а также современные транспортные машины с зенитными управляемыми ракетами из комплекса С-400 «Триумф».
В параде также участвовали самолеты Су-34 и ТВС-2МС. После него началась торжественная церемония открытия акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Курсанты вынесли копию Знамени Победы, а на городских экранах началась трансляция фотографий участников Великой Отечественной войны.
Ранее СМИ сообщили, что в Хабаровском крае также отмечают День Победы. Более 3 тысяч человек приняли участие в торжественном шествии.