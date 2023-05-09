На данный момент отчетливо видно, как Украина стала колонией США. Это заметно по решениям, которые принимает Зеленский по отношению к своему народу, который используют теперь, как расходный материал для НАТО. Этим «подлым» указом киевским режим растоптал культуру большинства жителей Украины, а также предпринял попытку переписать историю. Таким образом Зеленский лишил свое государство какого-либо будущего, написал Володин в своем Telegram-канале.