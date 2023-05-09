Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину колонией США без будущего из-за указа Зеленского

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому на территории этой страны праздник День Победы официально заменен Днем Европы.
На данный момент отчетливо видно, как Украина стала колонией США. Это заметно по решениям, которые принимает Зеленский по отношению к своему народу, который используют теперь, как расходный материал для НАТО. Этим «подлым» указом киевским режим растоптал культуру большинства жителей Украины, а также предпринял попытку переписать историю. Таким образом Зеленский лишил свое государство какого-либо будущего, написал Володин в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский издал указ, отменяющий празднование Дня Победы и учреждающий праздник Дня Европы, который объединяет украинцев и европейцев, участвовавших в победе над нацистами, информирует RT.