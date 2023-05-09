Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с Днем Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем поздравительном обращении по случаю Дня Победы, заявил, что забота о ветеранах ВОВ, проживающих на территории Казахстана, является священным долгом. Об этом сообщает издание «Известия».
Он отметил, что поколение победителей отстояло идеалы свободы, справедливости и равенства неимоверной ценой, и их подвиг является примером для потомков. Политик призвал всех граждан страны чтить память фронтовиков и заботиться о ветеранах. Токаев выразил благодарность за мирное небо над головой и пожелал им здоровья и благополучия. Президент также подчеркнул отвагу и стойкость тех, кто отправился на фронт из Казахстана в годы ВОВ.
Ранее СМИ сообщили, что Токаев прибудет с рабочим визитом в Россию 8-9 мая. Отмечается, что он примет участие в праздновании Дня Победы.