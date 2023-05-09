Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с Днем Победы

Он отметил, что поколение победителей отстояло идеалы свободы, справедливости и равенства неимоверной ценой, и их подвиг является примером для потомков. Политик призвал всех граждан страны чтить память фронтовиков и заботиться о ветеранах. Токаев выразил благодарность за мирное небо над головой и пожелал им здоровья и благополучия. Президент также подчеркнул отвагу и стойкость тех, кто отправился на фронт из Казахстана в годы ВОВ.