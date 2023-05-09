Канада выслала из страны китайского дипломата

Правительство Канады приняло решение об отправке на родину сотрудника консульства Китая Чжао Вэя. Об этом сообщил сайт агентства РБК.
Посольство выслало дипломата в связи с поступавшими ранее угрозами и ведением «разведки» на территории Канады.
«Я ясно дала понять: мы не потерпим никакого иностранного вмешательства в наши внутренние дела», - заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.
Работу по сбору личной информации депутатов, выступающих против геноцида уйгуров китайской стороной, проводил целый «список» восточных представителей. Вэй в нем отвечал за сбор информации и «демонстрацию примера по удерживанию позиций».
Ранее сообщалось, что китайский космический космоплан вернулся на Землю после 276 дней полета.