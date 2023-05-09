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Канада выслала из страны китайского дипломата

Политика
Канада выслала из страны китайского дипломата

Правительство Канады приняло решение об отправке на родину сотрудника консульства Китая Чжао Вэя. Об этом сообщил сайт агентства РБК.

Посольство выслало дипломата в связи с поступавшими ранее угрозами и ведением «разведки» на территории Канады.

«Я ясно дала понять: мы не потерпим никакого иностранного вмешательства в наши внутренние дела», - заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.

Работу по сбору личной информации депутатов, выступающих против геноцида уйгуров китайской стороной, проводил целый «список» восточных представителей. Вэй в нем отвечал за сбор информации и «демонстрацию примера по удерживанию позиций».

Ранее сообщалось, что китайский космический космоплан вернулся на Землю после 276 дней полета.
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