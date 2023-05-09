На Украине возмутились действиями посла Макеева после его отказа возложить цветы к советскому памятнику

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник раскритиковал украинского посла в Германии Алексея Макеева после того, как тот отказался возложить цветы к советским памятникам в Берлине.
Отказ Макеева возложить цветы на советский мемориал является «пощечиной предкам», которые умирали за освобождение Советского союза от фашизма. Более того, подобный жест стал личным оскорблением для Мельника, так как замминистра уговаривал уполномоченных лиц в Бундестаге установить памятник украинским жертвам нацистского террора в Берлине, а теперь результат его трудов «топчут ногами», информирует RND.
Ранее посольство Украины в Германии сообщило, что в текущем году отказывается от возложения цветов к советским мемориалам в День Победы в знак борьбы с российской пропагандой. Вместо этого украинские дипломаты приняли решение возложить венки к центральному немецкому памятнику жертв войн и тирании, сообщает НСН.