На Украине возмутились действиями посла Макеева после его отказа возложить цветы к советскому памятнику

Отказ Макеева возложить цветы на советский мемориал является «пощечиной предкам», которые умирали за освобождение Советского союза от фашизма. Более того, подобный жест стал личным оскорблением для Мельника, так как замминистра уговаривал уполномоченных лиц в Бундестаге установить памятник украинским жертвам нацистского террора в Берлине, а теперь результат его трудов «топчут ногами», информирует RND.