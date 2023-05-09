Онколог Астраханцев перечислил самые опасные овощи

Это связано с тем, что некоторые нитраты внутри овощей могут превратиться в нитриты и затем в высокотоксичные нитрозамины, которые являются канцерогенами. В списке наиболее вредных овощей оказались картофель и морковь. Однако, Астраханцев подчеркнул, что овощи становятся вредными только при чрезмерном употреблении. Главной причиной развития рака, по его мнению, является частое употребление спиртных напитков и курение. Кроме того, трансжиры, содержащиеся в маргарине и некоторых продуктах, таких как фастфуд и кондитерские изделия, также являются опасными для здоровья.