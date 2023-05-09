Стремительный рост объемов торговли между Россией и Китаем отмечен за первые четыре месяца 2023 года

Главное таможенное управление Китайской Народной Республики опубликовало данные, указывающие на рост товарооборота между Москвой и Пекином за первые четыре месяца 2023 года на 41,3%.
Сравнивая с аналогичным периодом 2022 года импорт в Россию товаров из Китая увеличился на 67,2%, а поставки из РФ в КНР выросли на 24,8%.
В то же время товарооборот между Пекином и Вашингтоном с января по апрель 2023 года снизился на 11,2%. Председатель КНР Си Цзиньпин еще в начале февраля поставил цель постепенно добиться объемов торговли с Россией в 250 миллиардов долларов – за прошлый год товарооборот между странами составил рекордные 190,271 миллиард, – пишут «РИА Новости».
Ранее глава МИД КНР Цинь Ган рассказал, что российско-китайские отношения превосходят все остальные аналогичные им. Дипломат подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Пекина никому не несет угрозы.