Стремительный рост объемов торговли между Россией и Китаем отмечен за первые четыре месяца 2023 года

В то же время товарооборот между Пекином и Вашингтоном с января по апрель 2023 года снизился на 11,2%. Председатель КНР Си Цзиньпин еще в начале февраля поставил цель постепенно добиться объемов торговли с Россией в 250 миллиардов долларов – за прошлый год товарооборот между странами составил рекордные 190,271 миллиард, – пишут «РИА Новости».