Дипломат Овечко: Улучшений в отношениях России и Японии ожидать не стоит

Япония как председатель G7 намерена возглавить усилия по давлению на Россию, что может привести к еще большему ухудшению ситуации. Он отметил, что страна принимает недружественные меры, такие как введение персональных рестрикций, замораживание золотовалютных резервов Центробанка, отмена режима наибольшего благоприятствования в торговле, ограничение инвестиций и запрет на экспорт и импорт широкого круга товаров, а также ценовой потолок на российские нефтепродукты и высылку российских дипломатов. В 2023 году Япония будет председательствовать на саммите G7 в Хиросиме, куда приглашены также главы семи организаций и несколько других стран.