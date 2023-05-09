День Победы отмечают в Хабаровском крае

Военная техника и расчеты прошли по улицам города в честь 78-летия Победы в Великой отечественной войне. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Местные жители вышли на улицы региональной столицы несмотря на непогоду – с утра в городе стояла пасмурная погода с моросью. Перед военными и зрителями выступил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Политик сообщил, что хабаровчане могут гордиться своим вкладом в победу.
Парад начался традиционно: с выноса флага России и копии Знамени Победы. В шествии приняли участие боле 3,1 тысячи человек. Среди военной техники на мероприятии были представлены танки Т-34, ИС-3, Т-80БВМ; артиллерийские установки, «Катюши», ракетный комплекс «Искандер-М» и многие другие виды вооружений.
Ранее сообщалось о проведении парада Победы в Чите. Его открыл губернатор Забайкальского края Александр Осипов.