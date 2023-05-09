День Победы отмечают в Хабаровском крае

Местные жители вышли на улицы региональной столицы несмотря на непогоду – с утра в городе стояла пасмурная погода с моросью. Перед военными и зрителями выступил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Политик сообщил, что хабаровчане могут гордиться своим вкладом в победу.