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Российская дипмиссия в Японии обеспокоена расширением НАТО

Политика
Российская дипмиссия в Японии обеспокоена расширением НАТО

Заместитель главы дипмиссии России в Токио Геннадий Овечко сообщил о своей обеспокоенности в связи с тенденцией НАТО к расширению и развитию вооружения против РФ.

Как сообщают РИА Новости, Овечко не нравится решение стран ЕС командовать всем миром.

«В НАТО все чаще озвучивается тезис о глобальной роли альянса», - подчеркнул дипломат.

Выстраивание качественной двусторонней архитектуры безопасности, по словам замглавы дипмиссии, невозможно без учета мнений, истории и интересов всех сторон.

Особое внимание Овечко уделил политике США и ЕС по отношению к Китаю, в связи с ситуацией вокруг Тайваня.

«Одной из главных предпосылок для роста напряженности в АТР является геостратегическая линия Вашингтона», - заявил он.

Ранее стало известно, что Вашингтон начал размещать истребители А-22 Raptor на территории Эстонии.
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