Российская дипмиссия в Японии обеспокоена расширением НАТО

Заместитель главы дипмиссии России в Токио Геннадий Овечко сообщил о своей обеспокоенности в связи с тенденцией НАТО к расширению и развитию вооружения против РФ.
Как сообщают РИА Новости, Овечко не нравится решение стран ЕС командовать всем миром.
«В НАТО все чаще озвучивается тезис о глобальной роли альянса», - подчеркнул дипломат.
Выстраивание качественной двусторонней архитектуры безопасности, по словам замглавы дипмиссии, невозможно без учета мнений, истории и интересов всех сторон.
Особое внимание Овечко уделил политике США и ЕС по отношению к Китаю, в связи с ситуацией вокруг Тайваня.
«Одной из главных предпосылок для роста напряженности в АТР является геостратегическая линия Вашингтона», - заявил он.
Ранее стало известно, что Вашингтон начал размещать истребители А-22 Raptor на территории Эстонии.