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Президент России Путин поздравил с Днем Победы лидера Туркменистана Бердымухамедова

Общество
Президент России Путин поздравил с Днем Победы лидера Туркменистана Бердымухамедова

Российский президент Владимир Путин в своем поздравлении выразил надежду на то, что традиции боевого братства помогут углубить партнерство между Россией и Туркменистаном. Об этом сообщает издание «Известия».

Поздравление было опубликовано 8 мая в Государственном информационном агентстве Туркмении (TDH). Путин передал свои поздравления и ветеранам ВОВ, проживающим на территории государства, а также председателю высшего представительного органа и Народному совету - Халк маслахаты.

Президент РФ отметил мужество и самоотверженность тех, кто сражался с нацистскими захватчиками, и выразил уверенность в том, что добрые традиции боевого братства и взаимовыручки, закаленные в годы войны, продолжат способствовать развитию дружеских отношений и углубленного стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном.

Ранее СМИ сообщили, что президент Никарагуа Даниэль Ортега обратился к жителям России. Он поздравил россиян с победой в Великой Отечественной войне.
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