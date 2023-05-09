Президент России Путин поздравил с Днем Победы лидера Туркменистана Бердымухамедова

Президент РФ отметил мужество и самоотверженность тех, кто сражался с нацистскими захватчиками, и выразил уверенность в том, что добрые традиции боевого братства и взаимовыручки, закаленные в годы войны, продолжат способствовать развитию дружеских отношений и углубленного стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном.