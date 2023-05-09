Президент России Путин поздравил с Днем Победы лидера Туркменистана Бердымухамедова

Российский президент Владимир Путин в своем поздравлении выразил надежду на то, что традиции боевого братства помогут углубить партнерство между Россией и Туркменистаном. Об этом сообщает издание «Известия».
Поздравление было опубликовано 8 мая в Государственном информационном агентстве Туркмении (TDH). Путин передал свои поздравления и ветеранам ВОВ, проживающим на территории государства, а также председателю высшего представительного органа и Народному совету - Халк маслахаты.
Президент РФ отметил мужество и самоотверженность тех, кто сражался с нацистскими захватчиками, и выразил уверенность в том, что добрые традиции боевого братства и взаимовыручки, закаленные в годы войны, продолжат способствовать развитию дружеских отношений и углубленного стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном.
Ранее СМИ сообщили, что президент Никарагуа Даниэль Ортега обратился к жителям России. Он поздравил россиян с победой в Великой Отечественной войне.