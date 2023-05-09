«Серьезно?»: Главред RT Маргарита Симоньян высказалась о новых законах президента Украины Владимира Зеленского

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала новый указ президента Владимира Зеленского о том, что 9 мая на Украине больше не отмечается как День Победы, а считается Днем Европы.
В своем Telegram-канале Симоньян привела несколько историй своих родственников, которые так или иначе были помогали советской армии во время Великой Отечественной войны: ее прадед, бабушки, дедушки. Она рассказала о том, как трудились ее родственники и как много они сделали для своей семьи и победы.
«Кто-то хочет, чтобы мы забыли нашу Победу? Серьезно?» - резюмировала Симоньян.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ, согласно которому праздника День Победы на территории Украины больше не существует. Вместо него был учрежден День Европы, который с текущего года будет отмечаться, как праздник единения украинцев с европейцами, участвовавшими в победе над фашизмом.