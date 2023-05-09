«Серьезно?»: Главред RT Маргарита Симоньян высказалась о новых законах президента Украины Владимира Зеленского

В своем Telegram-канале Симоньян привела несколько историй своих родственников, которые так или иначе были помогали советской армии во время Великой Отечественной войны: ее прадед, бабушки, дедушки. Она рассказала о том, как трудились ее родственники и как много они сделали для своей семьи и победы.