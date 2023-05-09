В Юго-Восточной Азии отмечаются температурные рекорды

Волна жары захватила всю Юго-Восточную Азию, были установлены новые температурные рекорды. Об этом сообщает сайт CNN.
Так, максимумы были отмечены во Вьетнаме, где температура достигла отметки в 44,2 градуса, в Лаосе с 43,5 градусами и в Таиланде где воздух раскалился до +41 градуса.
Апрель и май, как правило, являются самыми жаркими месяцами в году для Южной и Юго-Восточной Азии, поскольку температура начинает резко повышаться перед ежегодными муссонными дождями.
«По определению, мы не знаем, что может произойти, если большая часть населения подвергнется стрессу из-за жары и влажности», - заявил исследователь из Гарвардского университета Лукас Цепетелло.
В будущем ученые ожидают еще более высокие температурные рекорды.
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