В Иркутской области и Бурятии прошел Парад Победы

В Иркутске мэр Руслан Болотов поздравил местных жителей и рассказал о гордости доблестным поколением победителей, которые отразили удар врага. Он призвал сохранять память о сибиряках, которые боролись за свободу нашей родины во время Великой Отечественной войны. Кроме того, он отдал должное современным героям, которые сегодня на передовой защищают независимость страны. Болотов подчеркнул важность единства и силы а этот праздничный день.