В Иркутской области и Бурятии прошел Парад Победы

В Иркутской области и Бурятии проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Издание «Известия» поделилось деталями происходящего.
СМИ опубликовало кадры с парада в Улан-Удэ, где личный состав ВС РФ прошел торжественным маршем по площади Советов, а также была продемонстрирована современная боевая специальная техника, включая бронемашины и противотанковые комплексы.
В Иркутске мэр Руслан Болотов поздравил местных жителей и рассказал о гордости доблестным поколением победителей, которые отразили удар врага. Он призвал сохранять память о сибиряках, которые боролись за свободу нашей родины во время Великой Отечественной войны. Кроме того, он отдал должное современным героям, которые сегодня на передовой защищают независимость страны. Болотов подчеркнул важность единства и силы а этот праздничный день.
Ранее СМИ сообщили, что в Чите также прошел Парад Победы. На нем впервые был продемонстрирован мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин».