Киевлянин зарезал несовершеннолетнюю дочь и попытался покончить с собой

Мужчина был задержан полицией, которая обнаружила тело девочки и раненого хозяина на кухне. В доме был сильный запах газа, но благодаря оперативной работе полиции, 43-летний мужчина был спасен и пришел в сознание. В ходе обыска полиция также нашла 12-летнего мальчика, который прятался в подвале частного дома, где проживала семья.