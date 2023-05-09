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Киевлянин зарезал несовершеннолетнюю дочь и попытался покончить с собой

Происшествия
Киевлянин зарезал несовершеннолетнюю дочь и попытался покончить с собой

В частном доме в Киевской области мужчина зарезал свою 16-летнюю дочь и попытался покончить с жизнью из-за ревности к жене, которая уехала в другую страну к своему любовнику. Об этом сообщает издание «MK.RU».

Мужчина был задержан полицией, которая обнаружила тело девочки и раненого хозяина на кухне. В доме был сильный запах газа, но благодаря оперативной работе полиции, 43-летний мужчина был спасен и пришел в сознание. В ходе обыска полиция также нашла 12-летнего мальчика, который прятался в подвале частного дома, где проживала семья.

Ранее СМИ сообщили, что блогер из Санкт-Петербурга убил 13-летнюю знакомую, заманив ее в лес под предлогом интервью. Преступление он совершил вместе со своей подругой.
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